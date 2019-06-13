شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أمازون لانتهاك خصوصية الأطفال وتسجيل أصواتهم دون موافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت دعوى قضائية شركة أمازون بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال فى ثمانى ولايات مختلفة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "سياتل تايمز".

وجاء فى الدعوى أن أمازون تقوم بتسجيل أصوات ملايين الأطفال دون الحصول على موافقة من أولياء أمورهم، وتطلب الدعوى من المحكمة إجبار أمازون على حذف جميع تسجيلات المستخدمين القاصرين ومنع التسجيلات المستقبلية ما لم يمنح المستخدم الموافقة.

Advertisements

وتسجل الأجهزة المدعومة بالمساعد الصوتى Alexa الصوت بانتظام عند تنشيطها بكلمة Alexa، وذكرت بلومبرج أن موظفى أمازون كانوا يستمعون لتسجيلات المستخدمين دون إذن، إذ يمكنهم الاستماع إلى ما يصل إلى 1000 مقطع خلال فترة مدتها 9 ساعات.

وجاء فى الدعوى أن Alexa تسجل أصوات لأشخاص بغض النظر عما إذا كانوا قد اشتروا الجهاز أو قاموا بالاشتراك لاستخدام تطبيق Alexa، ولا تحذر المستخدمين غير المسجلين بهذا الأمر، واختصت الدعوى 8 ولايات وهى فلوريدا وإلينوى و ميشيجان و ميريلاند وماساتشوستس ونيو هامبشاير وبنسلفانيا وواشنطن.