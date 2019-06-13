شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفوضة حماية البيانات الأيرلندية: سنواصل التحقيق مع فيس بوك حتى نتأكد من جديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الهيئة التنظيمية الأيرلندية التى تجرى ما يقرب من 12 تحقيقًا مع فيس بوك ليست مقتنعة بجهود الخصوصية التى يتخذها مارك زوكربيرج، إذ قالت مفوضة حماية البيانات الأيرلندية "هيلين ديكسون" بحوار مع شبكة CNBC الأمريكية: "سيبقى كل شىء كما هو إذا كان فيس بوك والمدير التنفيذى "مارك زوكربيرج" جادان بشأن تعديل الخصوصية والأمن على المنصة".

وأوضحت ديكسون أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) ستواصل تحقيقاتها مع فيس بوك وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية، كما ستتنهى بعض التحقيقات الخاصة بفيس بوك فى الأشهر المقبلة، وأضافت أنها التقت وتحدثت مع عدد من كبار المسئولين التنفيذيين فى فيس بوك بشأن التحقيقات.

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وتجرى DPC نحو 11 تحقيقًا حاليًا مع فيس بوك والشركات التابعة لها واتس آب وإنستجرام، ولم تفرض حتى الآن أى غرامات، مؤكدا أن الغرامة ستأتى عندما تكون هناك انتهاكات وأن الغرامات مهمة لكنها جزء من الإجراءات، فمن المهم أيضًا لشركات التكنولوجيا التى تنتهك القانون تغيير سلوكها ووضع سابقة لشركات أخرى للمضى قدمًا.

ويذكر أن الهيئة أجرت أيضا 20 تحقيقًا مع شركات تكنولوجيا متعددة الجنسيات، من ضمنها أبل وجوجل وتويتر، وقالت إنها ترحب بالنقاش الدائر فى الولايات المتحدة حول تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على كل شىء، بدءا من الإرهاب على الإنترنت وصولا إلى قضايا التضليل والخصوصية.

جدير بالذكر انخفض سهم شركة فيس بوك أمس بعد أن كشف تقرير في صحيفة "وول ستريت" إلى أن رئيس الشركة كانت على علم مسبق بالمشاكل المحتملة المتعلقة بالخصوصية، وقال فيس بوك فى بيان إنه يتعاون مع التحقيقات بشكل جيد ولم يخرق مارك أو أى موظف آخر فى فيس بوك عن قصد التزامات الشركة بدون موافقة FTC.