شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة مزعجة بتطبيق واتس آب تثير غضب المستخدمين حول العالم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى واتس آب من ثغرة مزعجة بالتطبيق تتسبب فى إنهاء مكالماتهم بشكل مفاجئ، وبعد ذلك يُطلب منهم إعادة تشغيل أجهزتهم بالكامل حتى يعمل كل شىء بشكل صحيح مرة أخرى.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى يظهر للمستخدمين المتأثرين بالمشكلة رسالة تقول: "انتهت المكالمة بسبب وجود مشكلة فى ميكروفون هاتفك، حاول إعادة تشغيله وجرب مرة أخرى".

وأثرت هذه المشكلة على المستخدمين الذين يملكون إصدارات تجريبية من تطبيق واتس آب، وأوضح عدد منهم أن المشكلة تظهر عند استخدام سماعات الرأس، بينما قال آخرون إنها تطرأ بشكل مفاجئ، إذ تحظى ميزة المكالمات الصوتية على واتس آب بشعبية كبيرة لأنها تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات مجانية لأى شخص فى العالم.

جدير بالذكر أن تطبيق واتس آب هدد مؤخرًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص أو الشركات التى تخرق قواعده، حتى لو حدثت هذه "الإساءة" على منصة أخرى، كما يحتوى تطبيق المراسلة على إرشادات صارمة تحكم سلوك المستخدمين، ويمكن حظر أى شخص حال خرق شروط الخدمة.