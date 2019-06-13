شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يطور GPS مقاوم للتشويش الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع الجيش الأمريكى إلى الإسراع بنشر وحدات GPS مقاومة للتشويش فى محاولة للتخلص من تدخل القوات الروسية، وسيتم إرسال طراز من الجيل الأول من الجهاز إلى الجنود فى ألمانيا بحلول نهاية العام.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تصميم الجهاز خصيصًا ليكون مقاومًا للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، أو التكنولوجيا التى تحاول تعطيل نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) عن طريق إرسال إشارات وهمية أو تشويشها.
على الرغم من أن التفاصيل الفنية الفعلية للأجهزة لا تزال غامضة، فإن نظام تحديد المواقع العالمى الجديد (GPS) سيكون هدفه محاربة أى تشويش يحدث من قبل الجيش الروسى، والذى وثقته الولايات المتحدة فى عدد من البلدان حول العالم.
فخلال العام الماضى قال مسئولون من فنلندا والنرويج إن إشارات GPS الخاصة بهم تعرضت للتشويش بشكل متكرر من قبل الأنظمة الروسية.
وبدون أنظمة GPS يخشى المسئولون العسكريون الأمريكيون وغيرهم بجميع أنحاء العالم أن تتوقف عملياتهم.
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