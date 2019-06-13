كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي يقول العلماء إن الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية والسلاح النووي مزيج مخيف يكفي لتغيير شكل الكوكب. ونستعرض في هذا الفيديو أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع سكاي نيوز.

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