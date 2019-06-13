تكنولوجيا: جوجل تؤكد على التصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية في هواتف Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل في تغريدة نشرت مؤخراً على أن هواتف Pixel 4 تأتي بتصميم مربع الشكل في الكاميرة الخلفية، كما كشفت عملاق البحث عن الصور الرسمية الأولى لهواتف Pixel 4.

تتخطى شركة جوجل التسريبات المصورة التي تقدم صور ونماذج غير حقيقية لإصداراتها القادمة من هواتف Pixel 4 لتقدم اليوم أول الصور الرسمية التشويقية لهواتف Pixel 4 عبر تغريدة نشرت مؤخراً.

وتؤكد الصور التي نشرت عبر جوجل على أن عملاق البحث ستتبنى أيضاً التصميم المربع لهواتف Pixel 4، وهو التصميم الذي يقدم من ابل أيضاً في هواتف الأيفون لاحقاً.

ولقد نشرت جوجل عبارة”ترقب لترى ما يمكن أن يقدمه الهاتف” إلى جانب الصور التي كشفت عن اللمحات الأولى لتصميم Pixel 4، وهي صور مبكرة للإصدارات القادمة المرتقب إطلاقها في أكتوبر.

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وتشير التوقعات إلى أن جوجل ستجري العديد من التغييرات في تصميم الإصدارات القادمة من هواتف بيكسل، حيث من المتوقع أن تضم الكاميرة الخلفية اثنان من المستشعرات الخلفية، إلى جانب مستشعر ثالث أيضاً إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل المستشعر الأخير.

كما يأتي في الجزء الجانبي من تصميم الهاتف زر بلون فضي أو أبيض، كما يظهر شعار جوجل في الجزء السفلي من الجهة الخلفية للهاتف.

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