شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تسعى لترخيص نظام HongMeng المنافس لأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة منها للنجاة من الحرب الأمريكية المفروضة عليها، طالبت شركة هواوى الصينية من السلطات فى "بيرو" بتسجيل اسم نظام التشغيل الخاص بها Hongmeng كعلامة تجارية خاصة بها.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكى، فقالت منظمة Indecopi المسؤولة عن حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بيرو، إن شركة هواوى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية فى يوم 27 مايو الماضى، أى بعد عدة أيام من وضع الولايات المتحدة لها على قائمة الكيانات التى تحتاج لموافقة السلطات الأمريكية قبل التعامل معها وتقديم المنتجات والخدمات لها.

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وطلبت السلطات في بيرو من شركة هواوى المزيد من المعلومات والتفاصيل قبل تسجيل العلامة التجارية رسمياً لصالحها، وأعطتها مهلة 9 أشهر لتقديم الملفات المطلوبة، حيث تعد "بيرو" واحدة من الأسواق المهمة لهواوى، إذ تمتلك الشركة الصينية هنالك ما يصل إلى 5.5 مليون مستخدم.



ولعل هذه الخطوة فى الأساس تعد "احترازية" أى لا تعنى أن هواوى قد تطلق بالفعل نظام التشغيل الخاص بها كبديل لأندوريد، لكنها فى نفس الوقت تعتبر خطوة ضمن الخطة البديلة التى قد تحتاجها هواوى، إذا ما استمر الوضع على هذه الشاكلة خلال المستقبل، فيما أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تكون هواوى قد تقدمت أيضا بطلب لتسجيل العلامة التجارية المذكورة باسمها في دول أخرى.



وقد رفض ممثلو Huawei في بيرو تقديم تعليق فوري ولم تستجب السفارة الصينية في ليما لطلبات التعليق.