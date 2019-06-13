شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تتجه للسيارات بدون سائق للابتعاد عن سوق الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن شركة هواوى الصينية تخطط للتوجه خلال العامين المقبلين لصناعة السيارات ذاتية القيادة، وفقاً لاستراتيجية مدروسة من قبل إدارة الشركة.

وتتعاون هواوى مع مجموعة ممن الشركات الصينية الأخرى أمثال Beijing new automobile و changan جنبا إلى جنب مجموعة من شركا السيارات.

وقال "دانج ونشوان" كبير مهندسين هواوى، "ستتعاون هواوى مع شركات السيارات لتصميم المركبات، وبحسب فهمى فإننا نعمل معاً من أجل تطوير سيارة سيتم شحنها عام 2021 أو 2022 باستخدام مكونات ذاتية".

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وأشار وانشوان إلى أنه من المرجح طرح السيارة أولاً فى الصين، ثم التحرك نحو المستوى الدولى والدخول فى الأسواق الأوروبية.

وتحدد معايير الصناعة للسيارات ذاتية القيادة مستويات الاستقلال الذاتى الذي يمكن للسيارة الوصول إليها، بالنسبة لشركة هواوى سيكون المستوى الرابع هو ثانى أعلى مستوى.

جدير بالذكر تعرضت شركة هواوى في الفترة الأخيرة للعديد من الضغوطات، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.