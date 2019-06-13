تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن لون جديد لهاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن إطلاق إختيار جديد في الألوان المتاحة لهاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس في السوق الصيني، حيث تتوفر الهواتف قريباً باللون الأزرق.

أطلقت شركة سامسونج هواتفها المميزة من Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس خلال الفترة الماضية بألوان الأسود، الأبيض، الأخضر إلى جانب تصميم السيراميك باللون الأسود والأبيض أيضاً، واليوم تقدم للسوق الصيني اللون الأزرق لينضم للإختيارات السابقة.

ولقد نشرت صور اللون الجديد لهواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس عبر سامسونج في موقع Weibo، حيث أطلقت سامسونج على هذا اللون الجديد عنوان “smoke wave blue”.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الإختيار الجديد قريباً إلى أسواق الصين، كما تشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق هذا الإختيار في أسواق أخرى لاحقاً.

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ولقد شهدت سامسونج هذا العام بالفعل إرتفاع في نسبة مبيعات هواتف Galaxy S10، كما يعد إطلاق إختيار جديد في ألوان الهاتف إستراتيجية عرفت بها سامسونج لزيادة المبيعات.

يذكر أن هواتف Galaxy S10 قد سجلت مبيعات في السوق الصيني وصلت إلى 500000 وحدة في الأسابيع الأولى من إطلاق الهواتف للبيع في السوق الصيني، حيث أشارت التقارير إلى أن مبيعات Galaxy S10 قد تخطت مبيعات الإصدار السابق من سامسونج Galaxy S9.

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