تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على تصميم مربع لكاميرة هواتف Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات حول الإصدارات القادمة من عملاق البحث Pixel 4، حيث كشفت الصور المسربة عن تصميم مربع الشكل بارز في الكاميرة الخلفية لهواتف Pixel 4.

تستعد شركة جوجل لإطلاق إصداراتها المميزة من هواتف Pixel 4 خلال شهر أكتوبر، إلا أن التسريبات المصورة لهواتف Pixel 4 وPixel 4 XL بدأت في الإنتشار على شبكة الإنترنت لتعرض اللمحات الأولى لتصميم إصدارات جوجل هذا العام.

ولقد جاءت التسريبات المصورة الأولى عبر Pricebaba، حيث وضع تصميم تصوري للهواتف بكاميرة بتصميم بارز مربع الشكل في الزاوية العلوية من الجهة الخلفية، أيضاً لا تأتي الهواتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تضم الهواتف مكبرات صوتية في الجزء العلوي، أيضاً لا يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو في الجزء السفلي من الهاتف.

ويحاكي هذا التصميم البارز مربع الشكل للكاميرة الخلفية في هواتف Pixel 4 التصميم الذي يقدم من ابل في إصدارات هذا العام iPhone 11 كما جاء في التسريبات التي نشرت حتى الآن حول تصميم إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون.

من جانب أخر لا تقدم الصور تفاصيل حول التقنية المستخدمة هذا العام لإستشعار البصمة، حيث تشير بعض التوقعات إلى مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما تشير توقعات أخرى إلى إعتماد جوجل هذا العام في هواتف Pixel 4 على تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.

وفي مقطع فيديو جاء عبر Unbox Therapy كشف عن هياكل معدنية لنماذج تصميم هواتف Pixel 4 هذا العام، حيث أشار Lewis Hilsenteger إلى أن التصميم مربع الشكل في الجهة الخفية سيأتي باثنان من الكاميرات مع مستشعر طيفي الذي قدم من جوجل سابقاً في هاتف Pixel 3.

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كما أكد Lewis على أن هواتف Pixel 4 لن تأتي بتصميم النتوء العلوي في الشاشة هذا العام، حيث تنطلق الهواتف بإطارات بتصميم أكبر في المقدمة لتضم 5 وحدات للكاميرة الأمامية.

ولقد جاءت تلميحات خلال الفترة الماضية حول مشروع جوجل الذي يعرف ب” Project Soli”، وهو مشروع تعمل من خلاله جوجل على تطوير تقنية جديدة لإستشعار الحركة بإستخدام الرادار، لإدراك حركة اليد أو الأصابع بشكل دقيق، كما تعمل على إدراك الأبعاد أيضاً في محيط 3D.

وتشير بعض التسريبات إلى أن جوجل ستدمج هذه التقنية في هواتف Pixel 4 لدعم المستخدم بتجربة جديدة في التحكم في واجهة الهاتف، ولقد أكد تقرير 9to5Google على أن هواتف Pixel 4 تأتي بشريحة ردار مدمجة بالفعل.

من جانب أخر كشف مطوري XDA عن بعض التغييرات الجديدة في تحديث Android Q، حيث يتضمن التحديث ميزة جديدة لهواتف Pixel تعرف بميزة “aware sensor”، إلى جانب بعض التعليمات البرمجية الأخرى التي تأتي برمزي ” تخطي “و” صمت “، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه التعليمات خاصة بتشغيل الوسائط.

بالتأكيد مازالت هذه التسريبات غير مؤكدة بشكل كامل حتى الآن، إلا أن التسريبات لا تتوقف عادة حتى الإعلان الرسمي عن الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هواتف Pixel 4 القادمة.

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