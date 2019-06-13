تكنولوجيا Project Soli من شركة جوجل قد تصل لأول مرة مع الهاتف Google Pixel 4

فاطمة أيت طالب - دبي - في نسخة 2016 من مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O، قامت شركة جوجل بتسليط الضوء على مشروع Project Soli، وهو عبارة عن نظام يستند على الإيماءات يستخدم هوائيات الرادار لقراءة حركات اليد أمام الأجهزة المجهزة. في ذلك الوقت، كشفت لنا شركة جوجل أنها تعمل على تضمين هذه التكنولوجيا في ساعة ذكية ومكبر ذكي للصوت.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد يفيد بأن شركة جوجل تعتزم على ما يبدو تضمين رقاقة الرادار Project Soli في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL مما يمنحها إمكانية الإستفادة من هذه التكنولوجيا التي أبهرت الجميع في العام 2016. ولا تنسى أن لجنة الإتصالات الفدرالية FCC قد وافقت بالفعل على هذه التقنية، وفقا لتقرير صدر في شهر يناير الماضي.

يرتبط هذا التقرير بالمعلومات التي تم إستخلاصها من قبل المطورين في منتدى XDA Developers من النسخة التجريبية لنظام Android Q. ووفقا لتلك المعلومات، فيبدو أن هناك تعليمات برمجية لعناصر التحكم الأساسية في الأغاني مثل كتم الصوت والتخطي، ولكنها تتطلب مستشعر Aware جديد. قد يكون Aware هو الإسم النهائي الذي ستطلقه شركة جوجل على تقنية Project Soli، لذلك إذا كان هذين الأمرين مرتبطين بالفعل، فيبدو أن الصورة النهائية تتشكل على نحو جيد.

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لقد أحببنا العرض التوضيحي الذي قدمته شركة جوجل لتكنولوجيا Project Soli في العام 2016، ولنمنحك فكرة جيدة عن كيفية عمل هذه التقنية، فتأكد من إعادة مشاهدة هذا العرض التوضيحي أدناه :