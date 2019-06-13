WhatsApp تحذر من إتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف التي تسيء إستخدام منصتها

فاطمة أيت طالب - دبي - WhatsApp هي منصة الدردشة الأكثر شعبية في العالم. يتم إستخدام هذه المنصة للتواصل على نطاق واسع جدًا، وهذا ما ترتب عنه ضرورة مواجهة بعض التحديات. في الواقع، لقد إضطرت شركة WhatsApp إلى إتخاذ العديد من الخطوات لضمان عدم إساءة إستخدام منصتها وعدم إستخدامها في نشر المعلومات الخاطئة. تهدد WhatsApp الآن بإتخاذ إجراءات قانونية ضد حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يتمتعون بالقدرة على إساءة إستخدام هذه المنصة حيث أظهرت العديد من الشركات قدرتها على القيام بذلك.

قامت WhatsApp مؤخرًا بحظر العديد من المستخدمين الذين يقومون بإستخدام الإصدارات المعدلة من تطبيقها، وكانت تقوم بحظر ملايين الحسابات شهريًا لمكافحة المحتوى المزعج والمزيف. وعلاوة على ذلك، فقد قامت كذلك بالحد من عدد المرات التي يمكنك فيها إعادة توجيه الرسائل لمنع إنتشار الشائعات بسرعة على منصتها.

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ومع ذلك، كشفت التقارير التي سبقت الإنتخابات العامة الأخيرة في الهند أن إصدارات WhatsApp المعدلة لا تزال تُستخدم على نطاق واسع في البلاد لتجاوز القيود التي وضعتها شركة WhatsApp لمكافحة المحتوى المزيف والمزعج. يقدم المسوقون الرقميون خدمات مثل التسليم الشامل لرسائل WhatsApp في أسواق مثل الهند ونيجيريا وإندونيسيا. حتى أن بعض الشركات في الهند تسمح للناس بإرسال رسائل دفعة واحدة على WhatsApp من أرقام مجهولة من خلال موقع على الويب.

حذرت WhatsApp مرة أخرى من إتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، حتى أولئك الذين يزعمون أن لديهم القدرة على تجاوز القيود التي وضعتها WhatsApp لمكافحة المحتوى المزعج. ومع ذلك، لم توضح لنا WhatsApp كثيرًا نوع الإجراءات القانونية التي ستتخذها الشركة في حق كل من يسيء إستخدام منصتها.