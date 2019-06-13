شركة آبل لا تزال مهتمة بالإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير المودمات في شركة Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل هي شركة تحب أن تفعل كل شيء بنفسها، وغالبًا ما تنجح في ذلك. هذا يساعد شركة آبل على تقليل إعتمادها على الشركات الأخرى، وبالتالي عزل نفسها عن أي مشاكل محتملة. هذا هو السبب في أننا لم نتفاجأ عندما علمنا أن شركة آبل تتطلع لتطوير مودمات 5G الخاصة بها من أجل هواتف iPhone المستقبلية.

عملية تطوير المودمات ليست سهلة على الإطلاق وتتطلب إستثمارات ضخمة وكثير من الموارد، وهذا هو السبب أيضًا في أننا لم نتفاجأ عندما علمنا أن شركة آبل كانت مهتمة في وقت ما بالإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير رقاقات المودم في شركة Intel. لقد تردد سابقًا أنه تم إنهاء المحادثات دون التوصل إلى أي إتفاق، ولكن إتضح أن هذه المحادثات لم تنتهي بعد على الأرجح.

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ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Information، فيبدو أن شركة آبل لا تزال تجري محادثات مع شركة Intel للتوصل إلى إتفاق يسمح لها بالإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير رقاقات المودم التابع لهذه الأخيرة. وعلى ما يبدو، شركة Intel تخطط لتفكيك قسمها المسؤول عن تطوير المودمات إلى أجزاء لأنه قسم ضخم، وبيع كل جزء على حدة بدلاً من بيع القسم بأكمله دفعة واحدة.

ليس هناك ما يضمن بأن هذه المحادثات ستنتهي بتوقيع صفقة، ولكن إذا كان هذا التقرير يثبت شيئًا ما، فهو يثبت حقيقة أن شركة آبل جادة فيما يخص صنع المكونات الخاصة بها. وفي غضون ذلك، بعد إتفاقية التسوية الناجحة التي وقعتها شركة آبل مع شركة كوالكوم، فقد أعلنت شركة Intel منذ ذلك الحين أنها ستتوقف عن تطوير مودمات 5G للهواتف الذكية.