فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Huawei تهدف إلى تخطي شركة سامسونج لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم بحلول الربع الرابع من العام الجاري قبل أن تضيفها الحكومة الأمريكية إلى قائمتها السوداء التي تضم الشركات الأجنبية التي يُمنع عليها التعامل مع الشركات الأمريكية. وعلى الرغم من أن شركة Huawei أعربت مرارًا وتكرارًا عن إعتقادها بأن هذا الحظر لن يكون له تأثير كبير على أعمالها على المدى الطويل، فقد أقر كبير المسؤولين عن الإستراتيجيات في شركة Huawei، السيد Shao Yang أنه سيتعين على الشركة تأخير هدفها خلال الكلمة الإفتتاحية التي عُقدت في CES Asia بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي.
” كنا سنصبح الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم في الربع الرابع من هذا العام، ولكننا نشعر الآن بأن هذه الخطوة قد تستغرق وقتًا أطول “.
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وأضاف السيد Shao Yang أيضًا أن شركة Huawei تبيع حاليًا ما بين 500 آلف و 600 آلف هاتف ذكي يوميًا. شهدت بداية العام 2019 نموًا هائلاً في مبيعات الهواتف الذكية التابعة لشركة Huawei، وشعرت الشركة أن هدفها على بعد بضعة أشهر فقط، ولكن قرار الحظر الذي طبقته الحكومة الأمريكية أفسد كل شيء.
الآن، تشير التقديرات الجديدة إلى أن هدف Huawei سيستغرق ربعًا آخر على الأقل، ولكن بالنظر إلى الوضعية الراهنة للشركة الصينية، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول من ذلك حيث يُتوقع أن يأكل المنافسين جزءًا من حصتها السوقية. ومع ذلك، يعتمد الأمر على المدة التي ستستغرقها شركة Huawei لحل جميع القضايا الشائكة حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر Huawei تؤكد أن تربعها على عرش سوق الهواتف الذكية سيستغرق وقتًا أطول من المحدد سابقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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