'واتساب' يشرع بإجراءات قانونية بحق المخالفين

وأضاف أنه ابتداء من السابع من كانون الاول / ديسمبر المقبل ستبدأ حملة محاسبة "المخالفين" لقوانين الشركة.
وتابع أن الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ"السبام"، وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.
ونقلت "الإندبندنت" عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله "صُمّم واتساب للرسائل الخاصة، لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق".
وغالبا ما تستغل شركات الإعلانات أسلوب "SPAM" لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين بهدف الترويج لمنتوجاتها.
وإلى حدود الساعة، تكتفي "واتساب" بحظر رسائل "السبام" ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى، إلا أن التحديث الجديد يكشف أن "المخالفين" سيتعرضون لعقوبات قانونية، لا تعرف تفاصيلها بعد.
يشار إلى أن عدد مستخدمي واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، يبلغ أكثر من مليار ونصف المليار شخص.
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