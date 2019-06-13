طقس اليوم الخميس حار على الوجه البحري شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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الموجز
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا بمناطق على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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