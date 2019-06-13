جوجل تكشف رسميا تصميم هاتفها الجديد "بيكسل 4"

بدون سابق إنذار، كشفت شركة "غوغل" الأميركية أول صورة لهاتفها الجديد "بيكسل 4"، المنتظر طرحه في الأسواق بعد أشهر قليلة.
ونشرت "غوغل" على حسابها في تويتر صورة خلفية لهاتف "بيكسل 4"، وعلقت عليها بالقول "بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته".
ووفق ما ذكر موقع "إينغادجيت" التقني، فإن "غوغل اتخذت قرار كشف أولى صور الجهاز حتى تضع حدا للتسريبات والإشاعات الكثيرة التي رافقت هذا الهاتف".
وأوضح أن الملاحظة الأولية التي يمكن رصدها من خلال الصورة المنشورة أن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل...
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