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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضع حدا للتسريبات وتنشر صورة هاتف Pixel4 الشبيه بـ آيفون إكس آى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل الأمريكية عن أول صورة لهاتفها الجديد Pixel4 والذى من المقرر أن يتم طرحه فى الأسواق خلال الأشهر المقبلة، والذى تبين أن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثى العدسات، الأمر الذى يجعله شبيها بهاتف آيفون إكس آى القادم.
وقالت شركة جوجل فى تغريدة لها، عبر حسابها الرسمى: بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، فهذه أول صورة للهاتف، انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته".
جوجل تكشف عن شكل هاتف Pixel4
صورة خليفة تبرز كاميرا هاتف Pixel4
هاتف Pixel4 الشبيه بآيفون إكس أى
هاتف Pixel4
ويأتى كشف جوجل عن صورة هاتفها بعدما تم نشر العديد من الصور المسربة وتداول الإشاعات الكثيرة التى طالت تصميمها الجديد، وذلك حسبما ذكر موقع "إينجادجيت" التقنى".
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