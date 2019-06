شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش دايما بيضيع الوقت.. هكذا يمكنك الاستفادة من هاتفك خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المفترض الابتعاد عن استخدام الهواتف الذكية خلال فترة الامتحانات، لكن يحدث العكس تمامًا، فبجانب أنها أكثر وقت يرغب فيه الطالب استخدام هاتفه فيها كمصدر للترفيه والابتعاد عن الضغط، إلا أن لها يضا جانب إيجابى، إذ تستخدم الهواتف الذكية من قبل بعض الطلبة لمعرفة الكثير بشأن المواد الدراسية وشكل الامتحانات و تبادل الأسئلة الهامة وما شابه، وكل ذلك يتم من خلال بعض التطبيقات التي تساعدك على استخدام هاتفك بشكل لا يؤثر على تحصيلك الفكري والدراسي وتوفر لك الوقت، وفيما يلى أبرز هذه التطبيقات..

- تأتي كل التطبيقات التابعة لجوجل على رأس القائمة، نظرًا لما تقدمه من تطبيقات منجزة وسهلة الاستخدام ومتاحة على الهاتف دون الحاجة لتنزيلها، وأهم التطبيقات هي google keep و google docs.

- بداية اليوم هي الأهم، والاستيقاظ في وقت باكر وبنشاط أمر صعب كذلك، لكن يمكنك من خلال تطبيقات مثل math alarm clock و alarmy الاستيقاظ في وقت محدد، حيث أن تطبيقات المنبه تلك لا تتوقف حتى تقوم مثلًا بحل مسألة رياضية تحدد درجة صعوبتها كما تشاء، فهكذا تستيقظ في الوقت الذي حددته وتقوم بتنشيط عقلك أيضًا.

- ومن المعروف أن الذاكرة البشرية ليست قوية في تذكر كل شيء مطلوب منا، فنبدأ بالتساؤل "ماذا علينا أن نفعل اليوم؟"، وبما أن أول شيء نفعله هو حمل الهاتف، فوجود تطبيقات تساعدك على تذكر عاداتك اليومية بشكل مستمر وتحفيزك عليها مثل productive و habithub يُساعد هذا على زيادة الإنتاجية والتغلّب على المماطلة ومحاولة تطوير عادات إيجابية تُمكّنك من إحراز تقدم كل يوم.

- ومن المهم جدًا وضع جدول محدد أو to do list وتنظيم "عالمك الداخلي" سواء الدراسي من خلال تطبيق مثل My Life Study الذى يتيح لك وضع جدول دراسي لتذكر مهامك سواء موعد درس أو جزئية محددة للمذاكرة أو موعد امتحان، وهذا التطبيق ليس للطالب فقط، فيمكن للمدرس أيضًا استخدامه لوضع جدوله الخاص، أما تطبيق Mindly، يساعدك على رسم مخططات لمشاريعك وترتيب أفكارك وكتابة ملخصات وتدوين ملاحظات، وفي حال كنت من أصحاب الذاكرة الصورية فميزة إضافة صور وألوان لمخططاتك متاحة أيضًا، كما يتيح إمكانية استخراج ما دوّنته بصيغة PDF أو OPML أو Text

- من أبرز المشاكل التى تواجه الطلاب خلال أيام الامتحانات هى محاولة فهم المناهج الدراسية وحل المسائل الرياضية والمعادلات العلمية، لذا هناك بعض التطبيقات التي تقدم لك محتوى دراسي لكل الصفوف الدراسية مثل malmath و Socratic والتى تساعدك أيضا على تقديم حلول للمسائل الرياضية والعلمية بشكل ميسر ودقيق.

تطبيقات الـ scan:

- ولأن فترة الامتحانات هي أكثر فترة يتم فيها تبادل الورق والمذكرات المصورة، فبدلًا من استخدام كاميرة الهاتف التى قد تقدم صور غير واضحة، فمن خلال تطبيقات مثل scannable و cam scanner تستطيع تصوير الورق بشكل أقرب للوضوح كما لو كان نسخة أصلية.

- وعلى الرغم من كل تلك التطبيقات المهمة والفعالة لك، إلا أنه من المهم غلق بعض التطبيقات التي تستهلك الوقت وتؤثر على تحصيلك الدراسي وخاصة مواقع السوشيال ميديا، وفى هذه الحالى يمكن استخدام تطبيقى self control study و be focused و app lock على سبيل المثال لغلق تلك التطبيقات لوقت محدد، ولن تستطيع استخدامها قبل انتهاء الوقت المحدد.