قد نرى شركة Essential تُطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى شركة Essential تقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد منذ فترة طويلة نسبيًا. كانت هناك شائعات تفيد بأننا لن نرى هاتفًا ذكيًا جديدًا من هذه الشركة مرة أخرى. ومع ذلك، يبدو أنه تم تبديد هذه الفكرة من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Essential، السيد Andy Robin. لقد قام بنشرة

Thanks. We'll make an announcement. Hang tight. — Andy Rubin (@Arubin) June 11, 2019

لا تقر بأي شيء آخر سوى قدوم منتج جديد قريبًا.

الأمر المثير للإهتمام هو أن إعتراف Andy Robin جاء كرد على تغريدة عمرها تسعة أشهر تقريبًا كانت تشجع الشركة على إطلاق هاتف ذكي جديد. أجاب Andy Robin قائلاً : ” سنصدر إعلانًا “، مطالبا الشخص الذي نشر هذه التغريدة في نفس الوقت ” بالتشبث جيدًا ” حتى ذلك اليحن.

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لا يوجد أي شيء آخر يمكن إستخلاصه من تغريدة Andy Eobin، لذلك لا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن ما الذي تعمل عليه شركة Essential. لم تكن هناك شائعات وتقارير حول إحتمال قدوم هاتف جديد من شركة Essential منذ فترة.

ومع ذلك، تشير تعليقات Andy Robin إلى أن شركة Essential تعمل بالفعل على شيء ما وقد تُصدر إعلانًا بشأنه عاجلاً وليس آجلاً. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستكشف عن هاتف راقي جديد أو جهاز منخفض التكلفة. نأمل ألا يمر وقت طويل قبل أن تصدر شركة Essential إعلانًا بهذا الشأن.