قد نرى شركة Essential تُطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى شركة Essential تقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد منذ فترة طويلة نسبيًا. كانت هناك شائعات تفيد بأننا لن نرى هاتفًا ذكيًا جديدًا من هذه الشركة مرة أخرى. ومع ذلك، يبدو أنه تم تبديد هذه الفكرة من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Essential، السيد Andy Robin. لقد قام بنشرة

Thanks. We'll make an announcement. Hang tight.