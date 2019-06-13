جوجل تكشف لنا عن تصميم Google Pixel 4، وتؤكد قدومه مع كاميرتين في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة غير مسبوقة إلى حد ما، كشفت شركة جوجل جزئيًا عن تصميم هاتفها الرائد المقبل Google Pixel 4 مع العلم بأنه لا يزال يتبقى على موعد الإعلان الرسمي نحو أربعة أشهر.

في الواقع، لقد قامت شركة جوجل بنشر صورة في حسابها الرسمي على شبكة تويتر تكشف فيها عن تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 4 القادم من الشركة. وكما تلاحظون، فهذه الصورة تؤكد لنا صحة الشائعات السابقة التي ذكرت بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية بدلاً من كاميرا واحدة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا أيضًا أن شركة جوجل ستقوم في هاتفها الرائد المقبل بالتخلي عن تصميمها ذي اللونين في الواجهة الخلفية والذي كانت تستخدمه منذ الهاتف Google Pixel الأصلي. وبدلاً من ذلك، قررت شركة جوجل تزويد الهاتف Google Pixel 4 الجديد بزجاج موحد ذو ملمس ناعم.

ومن ناحية أخرى، تكشف لنا هذه الصورة الرسمية كذلك أن الهاتف Google Pixel 4 سيحتفظ بزر التشغيل في الجانب الأيمن جنبا إلى جنب مع أزرار التحكم بالصوت. ونظرًا إلى أننا لا نرى مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فنحن نعتقد بأن شركة جوجل قررت تضمين هذا المستشعر في شاشة الهاتف، وهذا بالفعل ما لمحت إليه الشائعات السابقة كذلك.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أربعة أشهر قبل أن نرى شركة جوجل تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. وبناء على ما جمعناه حتى الآن، فيبدو أن هذين الهاتفين المنتظران سيضمان شاشات بأحجام مختلفة، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن المعالج Snapdragon 855. وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف يأتي هذين الهاتفين كذلك بشكل مسبق مع نظام Android Q.