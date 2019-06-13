شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متمسكا بطموحاته فى عالم الفيديو، إذ كشفت الشركة مؤخرًا عن تحقيق أرقام جيدة فيما يخص مشاهدات مقاطع الفيديو، حيث حققت ميزة "watch" نحو 720 مليون مشاهدة شهريًا.

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، يقضى نحو 140 مليون شخص دقيقة واحدة يوميًا داخل "watch"، بينما يستغرق المستخدمون 26 دقيقة يوميًا في مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الخدمة، لذا قررت الشركة إنتاج محتوى جديد.

وقد تعرضت خدمة Watch في عامها الأول لأزمة، أدت إلى خفض ميزانيتها للبرامج الإخبارية وقلصت عدد ألعاب MLB التي ستجريها، لكن مع هذه الأرقام الأخيرة للمشاهدين وإعلانات المحتوى الجديدة ، يبدو أن فيس بوك سيقرر بقاء الخدمة وتطويرها خلال الفترة المقبلة.