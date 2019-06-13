شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لطلاب الإعلام.. تطبيقات وحيل هتساعدك فى إخراج محتوى محترف... تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الكثير من طلاب الإعلام مشكلة فى العثور على برامج وتطبيقات تساعدهم على إنتاج مشاريعهم والتدريب على ما يتعلمونه، بينما يواجه البعض الآخر مشكلة عدم توفر جهاز كمبيوتر يدعم الإمكانيات المتطورة التى تحتاجها برامج تحرير الفيديوهات والتصميم والتسجيل الاحترافية، لذا سعى المطورون من أجل ابتكار برامج تحاكى البرامج الاحترافية لمساعدة الإعلاميين والهواة فى الحصول على نتائج مبتكرة.

- تطبيقات المونتاج:

تعد من أهم البرامج التى يحتاجها طلاب الإعلام والهواة، ونعرض فيما يلى أفضل برامج بإمكانها مساعدتك على تعديل الفيديوهات الخاصة بك من على الهاتف، وفيما يلى أبرز هذه التطبيقات:

kinemaster

من أفضل تطبيقات تعديل وتحرير الفيديوهات الموجودة على الأندرويد وIOS ، يوفر لك كين ماستر نموذج محاكاة لبرامج المونتاج المحترفة التى لا تعمل إلا على جهاز الكمبيوتر، بحيث يتيح لك دمج عدة مقاطع وإضافة نصوص على الإطار، بالإضافة إلى النقلات والفواصل وتعيين الأصوات والموسيقى الخلفية، ويمكنك حفظ الفيديو بعد الإنتهاء منه ومشاركته عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

Power Director

يشبه إلى حد كبير تطبيق كين ماستر فى مميزاته فهو برنامج لتعديل فيديوهات، توجد منه نسخة تدعم الكمبيوتر ولكن تم تطويره ليكون متاح على الهواتف كتطبيق، إذ يتميز باور دايركتور بسهولة الاستخدام والتصميم حيث يساعدك فى ابتكار مشروعك عن طريق اللقطات التى قمت بتصويرها، جنبا إلى جنب إمكانية إدخال الموسيقى وضبط الصوت، وتقدير ضوء الصورة وتعديلها، بالإضافة إلى التحكم فى حجم الصور والفيديوهات المراد إضافتها و تغيير ترتيب المقاطع.

Filmora Go

هو من تطبيقات تعديل الفيديو المبسطة، إذ تم إطلاقه كتطبيق بعد نجاحه كبرنامج لأجهزة الكمبيوتر، ويتميز فيلمورا بالعديد من الأدوات للتعديل على الفيديو وإخراجه بشكل جيد، لما يوفره من مميزات القص والتعديل وإضافة النصوص والفلاتر والإنتقالات بين اللقطات.

- تطبيقات التصميم و ابتكار الرسوم المتحركة:

يعتبر التصميم وابتكار الرسوم المتحركة من أهم متطلبات طلاب الإعلام والتى تحتاج إلى برامج وتطبيقات عدة لتفيذها وإليك أفضل 3 تطبيقات تساعدك على هذا.

المصمم العربى:

ما يميز هذا التطبيق عن غيره هو أنه فى الأساس تم تصميمه ليكون موجهاً للعرب، حيث سيساعدك فى إيجاد 132 خط عربى مختلف للكتابة على تصميماتك والتعديل عليها بإضافة الألوان والظل وإحاطة الخط ويدعم التطبيق أيضاً 197 خطاً للغة الإنجليزية وتتوافر له نفس المميزات التى يحتويها الخط العربى، ويتيح لك التطبيق إمكانية إضافة الصور والأشكال البيانية ودمجها، ويمكنك أيضاً التصميم على لون أو اختيار الخلفية التى تردى استخدامها فى التصميمات.

Advertisements

Canva: Graphic Design

من أبسط برامج التصميم المتوفرة على المتاجر الإلكترونية والذى سيساعدك فى ابتكار تصميمات وصور وشعارات أو دعوات رائعة بأى مكان، وهذا من خلال الصور ومقاطع الفيديو التى التقطها حتى لو لم تكن لديك خبرة سابقة فى التصميم.

FilmClip: cartoon animation

هو تطبيق خاص بابتكار الرسوم المتحركة يوفر لك اختيار عدد الإطارات التى تريدها أن تتكون خلال الثانية ويتيح لك اختيار الجودة النى تريدها ليظهر عليها فيلمك فى النهاية، كما يدعم هذا التطبيق إمكانية رسم الشخصيات التى تريدها وحركاتها بدقة أو إضافة رسومات وثور وفيديوهات لاستغلالها فى إنتاج فيلمك.

التعليق الصوتى:

إذا كانت تواجهك صعوبة بسبب عدم وجود مكان لتسجيل التعليق الصوتى كل ما عليك هو إيجاد مكان فارغ يتسم بالهدوء واستخدام مايكروفون سماعة هاتفك ووضع غطاء فوقك من أجل عزل كل ما هو حولك حتى يظهر الصوت بجودة عالية، ويمكنك استخدام تطبيق Voice Over لتسجيل الصوت وضبطه بدلاً من استخدام تطبيق التسجيل الخاص بهاتفك إن كان لا يعطيك جودة جيدة للصوت.