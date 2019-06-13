شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الخسائر المتتالية.. هل يمكن لشركة تسلا تعويض خسائرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن انخفاض مبيعات شركة "تسلا" بشكل حاد، إذ وصلت خسائرها إلى 702 مليون دولار، ورغم ذلك أكد خبراء الاقتصاد أنه من المتوقع زيادة أسهم الشركة بحلول أوائل العام الجارى.

واستند خبراء الاقتصاد على مجموعة من العوامل التى نقلها موقع "بيزنس إنسايدر" التى تؤكد أن الشركة ستعوض خسائرها مرة أخرى، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:





1. ستنتعش "تسلا" ابتداء من النصف الثانى من العام، إذ سترتفع قيمة سهم "تسلا" من 200 دولار ليصل إلى 250 دولار، وهو ما يزيد نسبة أرباحها بحلول الربع الثالث والرابع من العام الحالى.

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2. تسعى تسلا تعزيز هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية، فرغم أن هذا السوق صغير جدا ولا يتعدى 1% فقط من المبيعات العالمية، ولكن فى الولايات المتحدة الأمريكية ينمو وجزء كبير من هذا النمو جاء بواسطة "تسلا" وهو ما سيزيد من إيرادات الشركة على المدى القصير.





3. تحاول تسلا السيطرة على المشكلات التى حدث مع انتاجها للموديل 3 الذى أطلق عليها البعض أنها الأسوأ على الإطلاق، إذ تحاول زيادة عدد السيارات التى لا توجد بها مشاكل حتى يعتاد عليها المستخدوين، وهو ما تقوم به "تسلا" حاليا.





4. تتبع تسلا ومؤسسها التنفيذى "إيلون ماسك" نهجا جديدا، إذ تصدر عناوين الصحف والبرامج التليفزيونية والتى تعرض فيها أعمالها وتصنيفها والابتكارات الجديدة التى تقوم بها لجذب العملاء الجدد إليها