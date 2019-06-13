شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. جولة داخل مؤتمر أمازون للروبوتات والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر مؤخرا آلاف من الأشخاص إلى لاس فيجاس للتعرف على كيفية استخدام أمازون للروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى أعمالها وللاختلاط ببعض خبراء الروبوتات البارزين وخبراء الذكاء الاصطناعى وكان ذلك فى مؤتمر re:MARS، الذى عقد من 7 إلى 9 يونيو الجارى.

ووفقا لما نشر موقع "بيزنس إنسايدر"، حرص "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، على الحديث عن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى، وفيما يلى جولة سريعة تستعرض أبرز ما حدث بهذا المؤتمر:





كانت الروبوتات تتجول فى الفندق المقام فيه المؤتمر مثل البشر.

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وضعت كبسولة شركة الفضاء التابعة لبيزوس "بلو أوريجين" فى مقدمة مكان المؤتمر وكانت متاحة للجولات بداخلها، وهى كبسولة لاستكشاف الفضاء





تضمن المؤتمر معرضا كان مليئا بالروبوتات والتقنيات الحديثة لعدد من الجامعات، بما فى ذلك جامعة نيفادا فى لاس فيجاس.





وكانت الروبوتات والقفازات الآلية هى المحور الرئيسى للمؤتمر، حيث تم الكشف عن تكنولوجيات طال انتظارها، والتى مكنت الروبوتات من حمل الأشياء ووضعها فى مكانها الدقيق، ليست بالسرعة الكافية ولكن من المتوقع القيام بالمزيد من التطورات عليها.