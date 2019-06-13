شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقوم بإعادة إصدار نسخة تجريبية رابعة من أندرويد Q.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت جوجل طرح إصدار جديد من النسخة التجريبية لنظام التشغيل أندرويد Q، وهو أحدث إصدارات أنظمة التشغيل التابعة للشركة، حيث واجه البعض مشكلة "BootLoop"، وهى بقاء الهاتف بوضع إعادة التشغيل Reset بشكل مستمر، مما جعل جوجل تقوم بإعادة إصدار نسخة تجريبية رابعة للنظام.
وحسب موقع " theverge" الأمريكى، نشرت جوجل تغريدة على موقع تويتر تؤكد من خلالها أن كافة مستخدمى النسخة التجريبية من أندرويد Q، سيتلقوا التحديث الجديد، بجانب تحديث إمكانية تنزيل الصور للمطورين.
ويعتبر تحديث النسخة التجريبية الرابعة للنظام بسيط مقارنة بالنظام الأصلى، وتم إضافة تعديل لخاصية الوضع المظلم الجديدة، جنبا إلى جنب إصلاح الأخطاء المختلفة، كما يتضمن التحديث عنصر جديد فى قائمة الإعدادات للتعرف على النسخة الأصلية للأندرويد.
تعد تلك المشكلة التي واجهت مستخدمى النظام الجديد بمثابة تحذير بعدم تثبيت أي نسخة تجريبية قبل التأكد من أنها بلا مشاكل، حتى لا تجبر على استخدامها إلى أن يتم تحديثها.
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