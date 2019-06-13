تكنولوجيا: شخصية جديدة تنضم للعبة "سوبر سماش بروس ألتميت".. تفتكر إيه هى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من 20 عاما على ظهورها الأول على Nintendo 64 ستظهر Banjo-Kazooie كشخصية يمكن تنزيلها بلعبة "سوبر سماش بروس ألتميت"، وفقا لما أعلنت عنه "نينتندو" خلال عرضها فى معرض E3 2019 أكبر حدث للألعاب هذا العام. Advertisements وحسب تقرير موقع "بيزنس"، انضمت Banjo-Kazooie إلى شخصيات Xbox عند استحواذ مايكروسوفت على Rare المطورة للعبة فى عام 2002 ، ومنذ ذلك الحين طالب محبو سلسلة "Banjo-Kazooie" لعام 1998 ونسختها الأحدث "Banjo-Tooie" على ظهور الثنائى فى سلسلة "Super Smash Bros لسنوات، حتى قررت الشركة القيام بهذه الخطوة مؤخرا، والتى فسرها البعض على أنها دليل أخر على العلاقة الوثيقة بين "نينتندو" و "مايكروسوفت".

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