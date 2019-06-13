تعرف على تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام فى القاهرة

ياســــمين بدوي

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن تفاصيل تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020. حيث قال عطية في بيان رسمي له ، أن درجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2019/2020 تبلغ 220 درجة كحد ادني للقبول بمدارس الثانوي العام بالقاهرة .

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