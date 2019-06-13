أبرز ما أعلنت عنه شركة Bethesda خلال معرض E3 2019 للألعاب

تعتبر شركة Bethesda من أبرز الشركات العالمية المطورة للألعاب الإلكترونية، حيث قامت بإنتاج أشهر الألعاب مثل: Doom، وFallout 76، وSkyrim، وعلى هامش مشاركتها في معرض E3 2019 للألعاب المقام حاليًا في مدينة لوس أنجلوس، أعلنت عن تحديثات جديدة لأشهر ألعابها، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الجديدة.

وأعلن تود هوارد Todd Howard المنتج التنفيذي في Bethesda Game Studios خلال : “أن فرق العمل بالشركة يعملون بكل جهدهم على الإصدار الرابع من The Elder Scrolls، وستارفيلد Starfield، كما اعتذر عن بعض المشاكل التي ظهرت في لعبة Fallout 76”.

فيما يلي أبرز ما أعلنت عنه شركة Bethesda ضمن مؤتمرها الصحفي في معرض E3 2019:

1- لعبة Deathloop الجديدة:

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Deathloop لعبة جديدة من تصميم استوديو Arkane الذي قام بتطوير سلسلة ألعاب Dishonored سابقًا، اللعبة تبدو حماسية، وهي لعبة حركة من منظور الشخص الأول first-person shooter، وتدور أحداثها حول اثنين من القتلة المحترفين موجودين على جزيرة Blackreef الخارجة عن القانون، ويدور بينهما صراع مستمر.

لم تذكر الشركة بعد إذا كانت هذه اللعبة تعتمد على أسلوب اللعب الجماعي، أم الفردي، كما لم تحدد تاريخ الإصدار، ولا منصات اللعب التي ستكون متاحة عليها.

2- تقنية Orion لتحسين بث الألعاب السحابية:

لم تكتفي شركة Bethesda هذا العام بالإعلان عن ما يهم الألعاب فقط، بل فاجأت الجميع بالكشف عن تقنية Orion الجديدة لتحسين بث الألعاب على المنصات السحابية مثل: Google Stadia، و X Cloud.

وتقول الشركة عنها: “إنها ستعمل مع أي محرك ألعاب سحابي، وهذا سيكون أمرًا مثيرًا للإعجاب لعشاق الألعاب”. وقد قام أحد مسؤولي التطوير بالشركة بتجربتها على خشبة المسرح عن طريق بث لعبة Doom – إصدار 2016 – على هاتف محمول.

من المفترض أن تتكامل Orion مع خدمات الألعاب السحابية، ولا تنافسها، حيث يمكن استخدامها مع أي منصة بث لتوفير تجربة أفضل للمستخدم، ولتقديمها بتكلفة أقل لمن يعتمد على إنترنت الهاتف المحمول، كما أعلنت الشركة أنها ستطلق النسخة التجريبية منها في وقت لاحق من هذا العام.

3- لعبة Doom Eternal:

أعلنت الشركة عن إصدار جديد من لعبة Doom Eternal، حيث ستتضمن اللعبة تجربة لعب جديدة متعددة اللاعبين تُسمى Battlemode، ويقوم اللاعبين فيها بمواجهة الشياطين لإنقاذ كوكب الأرض، وسيمكنهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من قدرات الحركة، والأسلحة الجديدة.

هذه اللعبة ستصدر يوم 22 نوفمبر القادم، وستكون متوفرة على أجهزة الكمبيوتر، وبلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون، وNintendo Switch.

4- لعبة Wolfenstein: Youngblood:

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في العام الماضي؛ كشفت شركة Bethesda النقاب عن Wolfenstein: Youngblood، وهي من سلسلة ألعاب الرماية التي تعتمد على أسلوب اللعب التعاوني، وتدور قصة اللعبة في ثمانينات القرن الماضي، وهذا العام أعلنت الشركة عن الفصل الجديد من السلسلة.

تدور أحداث اللعبة عن الأختين Jess، وSoph اللتان تقومان بمهمة للعثور على والدهما المفقود، وسيكون بإمكانك اللعب بالتعاون مع صديق لك، حيث تتيح لك اللعبة اللعب التعاوني على الإنترنت online co-op.

ستصدر اللعبة في يوم ٢٦ من شهر يوليو القادم، وستكون متوفرة على جميع المنصات: بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون، وNintendo Switch، وستوجد منها إصدارات لأجهزة الكمبيوتر أيضًا.

5- The Elder Scrolls: Blades على جهاز Switch:

أعلنت شركة Bethesda خلال العام الماضي عن لعبة Elder Scrolls: Blades للهواتف الذكية، التي أطلقتها خلال شهر أبريل 2019 في نسخة تجريبية مفتوحة على الهواتف، وحققت نجاحًا كبيرًا.

لذلك أعلنت الشركة هذا العام عن تحديث جديد للعبة يضم أدوات جديدة للتحكم في الحركة لدعم مجموعة متنوعة من أنماط اللعب. كما أنها ستكون متوفرة على Nintendo Switch خلال الخريف القادم.

6- لعبة Fallout 76:

تحدث تود هوارد خلال المؤتمر عن النقد الذي تعرض له مطوري لعبة Fallout 76، وصرح أنها لم تكن على المستوى المطلوب، لذلك أعلن عن تحديث كبير يحمل اسم wastelanders.

تجدر الإشارة إلى أن Fallout 76؛ هي لعبة أكشن، وتقمص أدوار، وتدور أحداثها في المستقبل في إطار من الخيال العلمي، بعد حدوث حرب نووية عالمية. ويمكن لعبها بواسطة شخص واحد، أو فريق يصل إلى ثلاثة أفراد، ويقوم اللاعبون فيها بمواجهة كائنات غريبة.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن التحديث الجديد سيضم وضعًا يسمح لك بتكوين فريق من 52 لاعبًا في معركة تُسمى nuclear winter.

7- لعبة Ghostwire: Tokyo:

هذه اللعبة الجديدة من تطوير شركة Tango Gameworks للمطور الياباني الشهير Shinji Mikami، وهو مطور لعبة Resident Evil الشهيرة، وأحداثها تدور في إطار من الرعب في مدينة طوكيو، حيث اختفى الناس من المدينة بشكل غامض، وتقع المسؤولية عليك لمعرفة سبب اختفائهم.

8- لعبة Commander Keen:

لعبة Commander Keen من الألعاب الكرتونية التي ظهرت في التسعينات، ولكنها ستعود بشكل مختلف تمامًا هذه المرة، وستكون مخصصة للأجهزة المحمولة، ومتاحة مجانًا للجميع.

تدور أحداث المغامرة الجديد في اللعبة حول الطفل Billy، وشقيقته التوأم اللذان يحاولان إنقاذ المجرة باستخدام مجموعة الأدوات الذكية، كما يتعرضان لمجموعة كبيرة من المواقف أثناء هذه المغامرة.

ستتوافر اللعبة مجانًا هذا الصيف على كل من نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS و(أندرويد) Android، ولكن يجب عليك الاشتراك للحصول على التحديثات.

9- لعبة Rage 2:

أعلنت الشركة عن تحديث كبير للعبة تحت اسم rise of the ghosts، وتنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب الأكشن التي تسمي First-person shooter H، أو التصويب من منظور الشخص الأول.

تدور أحداث اللعبة حول حارس يسمى ووكر Walker والذي يبقى على قيد الحياة بعد أن مات معظم البشر بعد اصطدام كويكب بالأرض، حيث سيضطر للقتال وسط هذا الدمار للحفاظ على حياته.

سيضم التحديث الجديد إضافات جديدة مثل: أسلحة وسيارات، وأطوار ومهام، وطريقة لعب جديدة، ولكن لم تحدد الشركة تاريخ الإصدار، واكتفت بالإعلان أنه سيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.