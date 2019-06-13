دروب بوكس تطلق نسخة جديدة كليًا من خدمتها مع مزايا كثيرة

أعلنت خدمة التخزين السحابي (دروب بوكس) Dropbox يوم الثلاثاء عن إطلاق تحديث كبير، يحولها من مجرد خدمة لتخزين الملفات إلى بوابة برمجية للشركات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى جميع الملفات، وتنسيق العمل مع الزملاء من مكان واحد.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن ’مساحة العمل’ الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة المستندات من مختلف حزم التطبيقات المكتبية، بما في ذلك: أوفيس من مايكروسوفت، و’جوجل دوكس’ Google Docs، وذلك من الصفحة الرئيسية لدروب بوكس، كما يمكن للمستخدمين بدء محادثات مع زملاء العمل عن طريق خدمتي: (سلاك) Slack، و(زووم فيديو) Zoom Video.

وأضافت دروب بوكس أن التحديث يتيح للمستخدمين البحث في جميع الملفات داخل الجهاز، وداخل أدوات العمل الأخرى. وأصبحت الخدمة قادرة على إدارة المهام، مع إمكانية إضافة ملاحظات، والإشارة إلى زملاء العمل في قوائم المهام المرفقة بالملفات.

وقالت دروب بوكس في منشورها: إن التحديث الجديد يهدف إلى تمكين المستخدمين من العمل معًا على الملفات، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، إذ يمكنهم الوصول وفتح الملفات من مختلف الحزم المكتبية، وكذلك التنسيق مع بعضهم.

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وتوفر خدمة دروب بوكس – التي بدأت كخدمة تخزين مجانية مع مساحة تخزين محدودة، أو مدفوعة لزيادة تلك المساحة – الآن خدمات موجهة للشركات، وأصبحت تتنافس مع شركات كبرى، مثل: جوجل، ومايكروسوفت.

هذا؛ ويمكن للمستخدمين الاشتراك في برنامج (الوصول المبكر) إلى النسخة الجديدة، عن طريق تطبيق سطح المكتب لخدمة دروب بوكس على نظامي ويندوز وماك من هنا.