إل جي تكشف عن أسرع شاشة ألعاب في العالم

كشفت شركة إل جي في إطار مشاركتها في (معرض الترفيه الإلكتروني) E3 المقام حاليًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن شاشة (ألتراجير نانو آي بي إس إنفيديا جي- سينك) UltraGear Nano IPS NVIDIA G-SYNC، التي قالت إنها أول شاشة في العالم من نوع (IPS) تمتاز بأنها تقدم وقت استجابة لا يتعدى 1 ميلي/ الثانية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: “إن شاشة (UltraGear) حلم تَحقق للّاعبين، إذ إنها تستخدم تقنية Nano IPS لتحقيق إعادة إنتاج ألوان هائلة، ووقت استجابة فائق السرعة، ومعدل تحديث قدره 144 هرتز؛ مع إمكانية زيادته إلى 175 هرتز”.

وتأتي شاشة إل جي الجديدة بقياسين: 27 بوصة، و 37.5 بوصة، يختلفان في عدد من المواصفات، ولكنهما يشتركان في وقت الاستجابة الذي لا يتجاوز 1 ميلي/ الثانية، ودعم تقنية (جي- سينك) G-SYNC.

ويأتي الطراز الأصغر – (27 جي إل 850) 27GL850 – بدقة 2,560×1,440 بكسلًا، مع مستوى سطوع يبلغ 350 شمعة، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ودعم تقنية (إتش دي آر 10) HDR 10. وهو يقدم منفذي (إتش دي إم آي) HDMI، ومنفذ (ديسبلاي بورت) DisplayPort.

Advertisements

أما الطراز الأكبر – (38جي إل950جي) 38GL950G – فيأتي بدقة 3,840×1,600 بكسل، مع مستوى سطوع يبلغ 450 شمعة، ومعدل تحديث قدره 175 هرتزًا، ودعم تقنية (فيسا ديسبلاي إتش دي آر 400) VESA DisplayHDR 400. وهو يقدم المنافذ ذاتها التي يقدمها الطراز الأصغر.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ودون التطرق إلى السعر، قالت إل جي إنها تعتزم طرح الشاشات الجديدة خلال شهر تموز/ يوليو المقبل في الولايات المتحدة، ثم أسواق أوروبا المهمة، خلال الربع الثالث من 2019.