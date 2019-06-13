شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تصدر قانوناً جديداً بشأن الانبعاثات الصافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت" تيرزا ماى" رئيسة الوزراء البريطانية، بأنه بحلول عام 2050 ستنتج بريطانيا انبعاثات غازات دفيئة صفرية، ومن المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء المفترض انتهاء فترتها يوم الأربعاء عن اتفاق ملزم لوضع المملكة المتحدة على الطريق لإنهاء مساهمتها في تغير المناخ خلال ما يزيد قليلاً عن 30 عامًا.

ووفقا لموقع "سكاى نيوز" البريطانى، هذا يعني أن أي انبعاثات تنتجها المملكة المتحدة بعد عام 2050 سيتم تعويضها عن طريق امتصاص كمية معادلة من الغلاف الجوى لكوكب الأرض، وتلك الخطة ستحسن الصحة العامة ونوعية الهواء بالإضافة إلى التنوع البيولجي.

Advertisements

وسيعني هذا أن المملكة المتحدة ستصبح أول دولة من دول مجموعة السبع تصدر تشريعات بشأن صافي انبعاثات الغازات، ومن المقرر أن تتبعها باقي الدول خلال خمس سنوات.

وقالت ماى: "يمكننا أن نفخر حقاً بسجلنا فى معالجة تغير المناخ، لقد حققنا تقدماً هائلاً في تنمية اقتصادنا مع خفض الانبعاثات، وإن الوقوف جانباً مكتوفى الأيدى ليس خياراً، و الوصول إلى عام 2050 بدون انبعاثات هو حلم لضمان حقوق الأجيال القادمة على كوكب الأرض".