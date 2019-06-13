كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Uber” تعقد شراكة مع “Volvo” لإنتاج خط جديد من سيارات “XC90”

متابعة-سنيار: عقدت Uber شراكة مع Volvo لإنتاج خط جديد من سيارات XC90 خصيصا لأسطول سيارات Uber الذاتية القيادة.

يُطلق على نموذج الإنتاج الجديد داخليا 519G ويأتي مع أنظمة الفرامل المحوسبة وأنظمة التوجيه.

قبل إعلان يوم الأربعاء، قام Uber بتعديل XC90s الحالية للقيادة الذاتية، مما يعني أنها لم تأت مع هذه الميزات المدمجة مثل الميزات الجديدة.

ادعى أوبر أن XC90s الجديدة هي أيضا أكثر أمانا وأكثر موثوقية بشكل عام، وهي مزودة بـ LIDAR والرادار والاستشعار بالموجات فوق الصوتية لتسهيل القيادة التلقائية، وفقا لفيديو ترويجي أصدرته الشركة.

ولا تزال XC90 الجديدة تحتوي على فرامل قياسية وعجلة قيادة يدوية.

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وقال إريك ميهوفر، رئيس مجموعة أوبر للتكنولوجيا المتقدمة، لـ CNBC إن الشركة تخطط لاختبار السيارات الآلية بالكامل بدون سائقين بشريين في المستقبل القريب، لكنه أقر بأنها بحاجة إلى كسب “ثقة الجمهور” قبل القيام بذلك.

وكانت أوبر أوقفت برنامج اختبار السيارات ذاتية القيادة في أمريكا وكندا بعد دهس أحد سياراتها لسيدة في مدينة تمبي بولاية أريزونا العام الماضي.