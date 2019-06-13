كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Uber” تعلن عن أول مدينة دولية تجريبية رسمية لـ “Uber Air”

متابعة-سنيار: ستنضم مدينة ملبورن الأسترالية إلى لوس أنجلوس ودالاس باعتبارها ثالث مدينة تجريبية رسمية لشركة Uber Air، المشروع الطموح لشركة النقل المشترك لنقل الأشخاص على مسافة قصيرة عبر السماء.

من المتوقع إجراء رحلات تجريبية في عام 2020، مع التخطيط للعمليات التجارية في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023، وسيتم تسعير رحلات Uber بنفس سعر رحلة UberX على نفس المسافة.

وقالت سوزان أندرسون، مديرة أوبر أستراليا ونيوزيلندا وشمال آسيا في بيان “تبنت الحكومات الأسترالية مقاربة تطلعية في نقل التكنولوجيا وتكنولوجيا النقل في المستقبل”.

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كما أن العوامل الديموغرافية والجغرافية المكانية الفريدة في ملبورن، وثقافة الابتكار والتكنولوجيا، يجعل منها مدينة الإطلاق الثالثة المثالية لشركة Uber Air.

وقال إريك أليسون، الرئيس العالمي لشركة Uber Elevate، إن الرحلة من CBD في ملبورن إلى مطارها تستغرق عادة 25 دقيقة إلى ساعة، ولكن مع شركة Uber Air ستتقلص إلى 10 دقائق.

وفي العام الماضي، كشفت أوبر عن المدن الدولية التي يستهدفها مشروعها، وقالت الشركة إنه من الأفضل أن يكون عدد سكانها أكثر من مليوني شخص، وشملت المدن طوكيو وأوساكا في اليابان، ومومباي ودلهي وبنغالور في الهند؛ وملبورن أو سيدني في أستراليا؛ وريو دي جانيرو في البرازيل؛ وباريس في فرنسا.