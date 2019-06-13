شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بتتحلل وبتتصنع من النفط.. 5 أضرار للأكياس البلاستيك وأهم البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البلاستيك هو أكثر المواد المستخدمة بشكل يومي، حيث يتم إنتاج حوالى 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا، وعلى الرغم من أنه من المنتجات المفضلة للأغلبية، بسبب سهولة الحصول عليه وتكلفته الرخيصة، بجانب اعتقاد البعض أنه يمكن التخلص منها بسهولة بوضعه فى سلة القمامة، لكن فهل سألت نفسك من قبل لماذا يرغب محبين البيئة في وقف استخدام البلاستيك، وماهى أضراره فعليًا؟ وهل هناك بدائل له أم لا؟.

أضرار البلاستيك

يتم تصنيع أكياس البلاستيك من مشتقات النفط، ويتتطلب كميات من الغاز الطبيعي والطاقة حتى تتم عملية التصنيع، ويصدر عنها انبعاثات من الغاز التى تضر بالمناخ، وتتسرب مواد كيميائية ضارة، وبمجرد فصل المكونات الأساسية الكيميائية عن بعضها يتكون منها البلاستيك، وفيما يلى قائمة بالأضرار:

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البلاستيك لا يتحلل بسهولة:

إذا كان في أعتقادك أنك حين ترمى كيس البلاستيك بعيدًا عنك فأنت قد تخلصت منه، أن البلاستيك يأخذ أكثر من 450 سنة حتى تتحلل مواده، وحتى هذا الوقت فهو موجود على الكوكب بمواده الضارة.

- إلقاء البلاستيك في الأنهار والمحيطات يضر الأسماك:

حين ترمى أي منتج بلاستيكي في النهر أو البحر، فأنت تتسبب في قتل وإصابة أغلب الكائنات الحية، فالأمساك قد تخنق بسبب كيس بلاستيك، وقد تتعرض الطيور للأصابة من الزجاجات البلاستيكية، بجانب تلوث الماء الذي يؤدى إلى تلوث طعامنا.

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البلاستيك مادة أحادية:

أي تستخدم لمرة واحدة فقط، حيث يتكوّن البلاستيك من عدة مركبات كيميائية اصطناعية وشبه اصطناعية من أهمها "الفثاليتات"، التي ترفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني, وتضعف قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز في الدم.

- الأمراض التى يتسبب فيها البلاستيك:

اضطراب هرمونات الخصوبة، زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، خمول الغدة الدرقية، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، التراكم السُميّ، زيادة الوزن وتخزين الأنسجة الدهنية.

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بدائل البلاستيك:

- يمكن استخدام الأكياس المصنوعة من الورق والقماش بدلًا من البلاستيكية، حيث أن تلك الأكياس تعد صديقة للبيئة ويمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة دون التسبب فى أضرار.

- استخدام العلب المصنوعة من السيلكون والزجاجات المصنوعة من الزجاج والحافظات والأطباق المصنوعة من الخزف أو الزجاج أو البورسلان.

- استخدام السواك بديلًا عن فرشة الأسنان البلاستيكية.

- استبدال ألعاب الأطفال البلاستيكية بألعاب خشب.

- استخدام المعالق المعدنية والخشبية.

- عبوات تخزين البهارات الزجاجية صحية أكثر من البلاستيك

- الشماعات الخشبية بدلا من البلاستيك.

جدير بالذكر تعتقد المنظمات العالمية أنّه بحلول العام 2050 ستفوق كميات البلاستيك عدد الأسماك في البحار، وأثبت العلماء أنّ 700 نوع من المخلوقات الحيوانية تتأثر سلباً بهذه المادة، والأهم أنّها مصدر للكثير من الأمراض التي يتعرض لها الإنسان، كالأمراض السرطانية.