شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحل مشكلة المحتوى غير اللائق.. فيس بوك يعلن عن 3 آلاف وظيفة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك عن عزمها رح 500 وظيفة جديدة بلندن، تتضمن 100 وظيفة خاصة بالذكاء الاصطناعى، للحد من واكتشاف المحتويات غير اللائقة والخبيثة، وإزالة الحسابات المزورة.

وبحسب موقع Gadgets الهندى، أوضحت الشركة أن تلك الوظائف ستساهم فى تعيين 3,000 شخص فى العاصمة الإنجليزية عبر 3 مدن كبير.

وقال نيكولا مندلسون أحد مسئولى فيس بوك خلال مؤتمر التكنولوجيا الأسبوع الماضى، أن هذه الوظائف لن تحارب المحتوى غير اللائق فى المملكة المتحدة فقط، بل جميع المحتويات الخبيثة على مستوى العالم.

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وفى تصريح لفيس بوك أشارت أن المملكة المتحدة ولندن من أكبر المراكز الهندسية لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم توظيف 1800 شخص بحلول نهاية العام فى وظائف عديدة خاصة بالتكنولوجيا والهندسة.

ويذكر أن فيس بوك كشفت عن طبيق جديد خاص بها يحمل اسم study والذى يتيح لك كسب الأموال مقابل السماح للشركة بمراقبة التطبيقات المثبتة على هاتفك والوقت التى تقضيه والبلد الذى تتواجد فيه.