شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 تطبيقات هتساعدك تعدل على فيديوهات انستجرام بطريقة احترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد مستخدمي تطبيق الصور الأشهر انستجرام، خاصةً بعد إضافة خاصية IGTV، لتصوير مقاطع الفيديو واللايف لمدة طويلة غير محددة، وعلى الرغم من الإقبال الكبير على تلك الميزة، إلا أن محرر الفيديو الخاص بانستجرام قد يقدم لك محتوى ممل ولن يساعدك كثيرًا لجعل محتواك أكثر جذبًا للمتابعين.

لهذا نقدم لك 10 تطبيقات لـ آيفون وأندرويد هتساعدك تقدم محتوى احترافي وجذاب..



Horizon-Camera

1. Horizon Camera

هو التطبيق الكاميرا الذي يعالج واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهك أثناء تحميل مقاطع الفيديو إلى إنستجرام، وهي التصوير رأسيًا في حين إنه لا يقبل إلا بفيديو مصور أفقيًا، ويجعلك دائما تسجل الفيديو في نسبة الارتفاع الأفقي، حتى لو قمت بإمالة الهاتف، إذ لديه إطار ديناميكي بالشاشة يضبط تلقائيا بحركتك.



Boomerang

2. Boomerang

يعد أول تطبيق مخصص لإنشاء فيديوهات لانستجرام، عن طريق تجميع صورك سوياً و صناعة الفيديوهات المميزة منها و إضافة نصوص كتابية و ملصقات و فلاتر انستجرام المميزة عليها.



Apple-Clips

3. Apple Clips

يتميز تطبيق Clips من أبل عن غيره من التطبيقات الشبيهة بأنه يستجيب إلى الأوامر الصوتية، والفضل يعود لخاصية التعرف على الأصوات، حيث يقوم التطبيق بفعل كل ما تقوله له بالصوت دون الحاجة لتدخل مباشر، فكل ما عليك أن تقوم بالضغط على علامة الصوت في التطبيق ثم التحدث إليه.

ويحتوي على عدة فلاتر شبيهة بالتطبيقات الآخرى وعلى عدد كبير من المؤثرات اللطيفة والمرحة، بجانب النصوص الكتابية والموقع والتوقيت والموسيقى التي يمكن إضافتها للصور ومقاطع الفيديو.



FilmoraGo

4. FilmoraGo

يساعدك التطبيق على تعديل الفيديو بطريقة مرحة ومضحكة بإضافة المؤثرات والموسيقى، التى تحول أي لحظة خاصة بك لذكرى جميلة تستطيع مشاركتها مع الآخرين.

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Quik

5. Quik

تطبيق Quick هو أسرع وأسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو في ثوان فقط، حيث يقوم بتحليل الصور ومقاطع الفيديو للعثور على أفضل لحظات، ويضيف تحولات جميلة و تأثيرات ويزامن كل شيء مع الموسيقى، كما يمكنك الاختيار من بين 28 أسلوب لتعديل الفيديو مصمم بعناية، وإضافة نص كتابي وموسيقى وفلاتي ورسومات متحركة.





Lapse-It

6. Lapse It

يستطيع التطبيق تحويل كاميرا الهاتف الى كاميرا احترافية من خلال إضافة مزايا جديدة، كما يساعدك على تسجيل مقاطع فيديو بتقنية تايم لابس والتصوير البطيء Slow-Mo، بالإضافة إلى تعديل مقاطع الفيديو الخاصة بك بتلك التقنيات، أو تصوير فيديو مباشرًة من خلال التطبيق، يوفر لك مزيد من خيارات التحكم في سرعة عرض الفيديو، بالإضافة إلى التحكم في درجة التركيز وتوازن الألوان والضوء.



Foodie-Camera

7. Foodie Camera

التطبيق مُختص بإلتقاط صور الطعام، يشمل 24 فلتر الأمثل والأفضل لتصوير الطعام، كذلك يتيح التطبيق ضبط السطوع وتشغيل الفلاش والعديد من أدوات التعديل، كما يوفّر التطبيق أيضا إمكانية اختيار الفلتر قبل التقاط الصور.



Adobe-Clip

8. Adobe Premiere Clip

هو برنامج تابع لشركة أدوبي، مجاني بشكل كامل ومخصص للهواتف سواء أندرويد أو آيفون، يتيح لك التعديل على مقاطع الفيديو أو إنشاء مقطع فيديو مجمعة من صورك ولحظاتك المفضلة، وإضافة التأثيرات والموسيقى.



KineMaster

9. KineMaster

أفضل تطبيق مونتاج للفيديو للاندرويد والايفون، ويعتبر محرر الفيديو المهني الوحيد كامل المواصفات كونه يدعم طبقات متعددة من الفيديو والصور والخطوط، وكذلك قطع وقص دقيق، وتعدد المقاطع الصوتية.

ويستخدم تطبيق كين ماستر من قبل الكثير من صانعي المحتوى والمبدعين على اليوتيوب، وكذلك منتجي الأفلام القصيرة وغيرهم من المهنيين من مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم.





Magisto

10. Magisto

يستخدم التطبيق نوعا من الذكاء الإصطناعي يقوم بتحليل الفيديو ويختار المقاطع الأكثر أهمية، ويقدم نتائج جيدة في أغلب الأحيان.