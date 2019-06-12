كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت كلاً من ابل ومايكروسوفت تطبيق iCloud على منصة Windows، لتفادي المشكلات التي يواجهها غالباً مستخدمي أجهزة الحاسب.
تهدف شركة ابل ومايكروسوفت لدعم المستخدمين خلال الفترة القادمة بتجربة تحاكي iCloud Drive معاً لتعالج المشاكل التي تواجه مستخدمي أجهزة الحاسب، حيث يتوفر تطبيق iCloud الجديد لمنصة ويندوز 10 على متجر Microsoft Store.
ويأتي تطبيق iCloud الجديد بنفس التقنية المستخدمة في تطبيق OneDrive من مايكروسوفت مع ميزة On-Demand، على أن يدعم التعاون بين كلا الشركتين المستخدمين في الوصول بشكل سريع لمحتوى الصور أو الفيديو الذي تم تخزينه على تطبيق iCloud، مع إمكانية الوصول إلى الملفات وجداول الأعمال في التقويم أو أي بيانات أخرى قد تم تخزينها في تطبيق iCloud عبر الهاتف أو أجهزة الحاسب.
ولقد واجه مستخدمي منصة ويندوز 10 بعض المشاكل في تطبيق iCloud خلال الفترة الماضية، بل أن بعض مستخدمي أجهزة ويندوز مع تطبيق iCloud قد واجهوا مشكلة في تثبيت الإصدار الأخير من تحديث Windows 10، أيضاً واجه مستخدمي التطبيق آداء بطيء في التطبيق بعد تحديث ابل iCloud الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يعالج الإصدار الجديد من تطبيق iCloud الكثير من المشاكل التي ظهرت للمستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث يأتي التطبيق الجديد بدعم كامل من ابل ومايكروسوفت.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تتعاون مع مايكروسوفت في تطوير الإصدار الجديد لتطبيق iCloud لمنصة ويندوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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