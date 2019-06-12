تكنولوجيا: وان بلس توفر الآن اللون الذهبي من هاتف OnePlus 7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة وان بلس إختيار جديد في الألوان المتاحة لهاتفها المميز OnePlus 7 Pro حيث يتوفر الآن اللون الذهبي أو الذي يعرف بلون Almond، حيث يتوفر للبيع في الولايات المتحدة وكندا، وعلى موقع الشركة الرسمي.

إختيار جديد في ألوان هاتف OnePlus 7 Pro يقدم من وان بلس الآن إلى جانب ألوان الأزرق والرمادي، حيث تقدم اللون الذهبي Almond في سوق كندا والولايات المتحدة.

ويتميز اللون الذهبي الجديد لهاتف OnePlus 7 Pro بتصميم لامع يحاكي تصميم اللون الرمادي، كما يتميز الهاتف بإطار معدني ذهبي مصقول، لذا من المتوقع أن يأتي هذا اللون لهاتف OnePlus 7 Pro بتجربة أفضل في التحكم والإمساك بالهاتف.

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وتوفر وان بلس هذا الإختيار في الألوان بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، حيث يتوفر للشراء أيضاً عبر موقع وان بلس بسعر 699 دولار.

يذكر أن وان بلس قدمت هاتف OnePlus 7 Pro بأعلى معدل تحديث للإطارات، مع أفضل آداء وإعدادات مميزة للكاميرة، إلا أن إصدارات وان بلس الأخيرة واجهت أيضاً بعض المشاكل، حيث تحاول الشركة معالجتها بشكل سريع من خلال تحديثات البرمجيات.

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