النسخة الذهبية من الهاتف OnePlus 7 Pro أصبحت متوفرة الآن للشراء مقابل 699$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus اليوم أن الهاتف OnePlus 7 Pro أصبح متوفرًا الآن للشراء باللون الذهبي الذي تطلق عليه الشركة الصينية إسم ” Almond “، في عدد من المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وكما هو الحال مع النسخة الرمادية الحالية، فهذه النسخة الذهبية الجديدة تمتاز بنفس اللمعان، كما أنها تضم واجهة خلفية بيضاء مع إطار ذهبي مصقول.

على عكس النسخ الأخرى، فالنسخة الذهبية الجديدة من الهاتف OnePlus 7 Pro متوفرة بخيار واحد على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية. وعلى وجه التحديد، يمكنك الحصول على النسخة الذهبية من الهاتف OnePlus 7 Pro مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنها ستكلفك 699 دولار أمريكي إذا قررت شراؤها مباشرة من شركة OnePlus.

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OnePlus 7 Pro يعتبر واحدًا من أكثر الهواتف الذكية إثارة للإعجاب التي تم إصدارها هذا العام، فهو يضم شاشة فريدة وعالية الدقة، وأداء ممتاز، ونظام كاميرا متعدد الإستخدامات. ولكن عانى هذا الهاتف من نصيبه العادل من الأخطاء من إطلاقه، ولكن عملت شركة OnePlus على إصلاح تلك الأخطاء من خلال التحديثات البرمجية علمًا أنها لا تزال تعمل كذلك على إصلاح مجموعة من الأخطاء الأخرى. ومع ذلك، فمن الصعب التغلب على الضجة التي أثارها الهاتف OnePlus 7 Pro، حتى لو كان أغلى هاتف ذكي في تاريخ شركة OnePlus.