متجر سويسري يكشف عن السعر والمواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei P20 Lite 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد الهاتف Huawei P20 Lite 2019 يتم إدراجه في المتجر الإلكتروني السويسري MediaMarkts جنبا إلى جنب مع سعره ومواصفاته التقنية الكاملة.

المعلومات المدرجة في المتجر السويسري المذكور آنفا تقول بأن الهاتف Huawei P20 Lite 2019 سيضم شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب المتواجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك الآن أن الهاتف Huawei P20 Lite 2019 سيضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 4000mAh، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9 الأحدث من شركة Huawei.

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الهاتف Huawei P20 Lite 2019 سيصل على الأرجح إلى السوق بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأزرق والأحمر، وسيكلف ما يعادل 300 دولار أمريكي لأن المتجر السويسري يعرض الآن هذا الهاتف للبيع مقابل 299.95 فرانك سويسري.