شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أهم أخبار التكنولوجيا التى شغلت العالم اليوم × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم فى التقنيات الحديثة، وفقا لما عرضه موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى

1. انتشار فيديو مزيف يظهر "مارك زوكربيرج" يقول فيه انه يتحكم فى مليارات البيانات المسروقة من المستخدمين، إلا أنه مفبرك لا أساس له من الصحة، رغم تداوله بشكل كبير بين المستخدمين.





2. استحواذ شركة Salesforce على شركة Tableau، وتمت الصفقة على 3 مراحل، نظرا لتقلبات الأسواق العامة التى أعاقت صفقة جميع الأسهم.





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3. وضعت شركة "أبل" الأسس اللازمة لطرخ لزوج من النظارات الذكية، إذ كشفت خلال مؤتمر مطورى "وورلد وايد" 2019 عن أدوات جديدة للمطورين والمستهلكين من المتوقع أن تساعدها على تطوير نظاراتها الذكية الجديدة.





4. كشفت تقارير أن فيس بوك سيدفع 20 دولار لمستخدمى أندرويد مقابل تشغيل تطبيق يقوم باستمرار بالإبلاغ عن التطبيقات الأخرى التى يستخدمها السمتخدم، ويطلق عليه اسم Study by Facebook وهو بمثابة تكرار للتطبيق السابق Facebook Research والذى تم تشغيله منذ عام 2016





5. سافر "جيف بيزوس" و "درو هيوستن" ومجموعة من خبراء التكنولوجيا الآخرين إلى قرية إيطالية نائية للقاء مصمم الأزياء Brunello Cucinelli .





6. صرح مساعد المدعى العام "ماكان دليهمر" أن قوانين مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة تزود موظفى إنفاذ القانون بجميع الأدوات التى يحتاجونها لتعزيز المنافسة فى مجال التكنولوجيا.





7. قال "إيلون ماسك" إن تسلا لديها فرصة جيدة لتسجيل رقم قياسى لعمليات التسليم خلال هذا الربع فى اجتماع المساهمين فى الشركة، إذ توقع ماسك أن ينال طراز Y SUV القادم من الشركة طلبًا أكبر من الطلب على الشركات الثلاث التي تقدمها Tesla حاليًا - موديل 3 ، موديل S سيدان ، ونموذج X SUV - مجتمعين.





7. قال رئيس انستجرام أن تقسيم فيس بوك سيجعل انستجرام أقل أمانا للناس، موضحا أنه سيؤدى إلى عزل انستجرام عن فريق السلامة الكبير على فيس بوك وأدوات تعديل المحتوى.