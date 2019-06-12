شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 48 ألف مشاهدة لفيديو مفبرك لمارك زوكربيرج على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيديو مزيف لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، تم إنشاؤه باستخدام تقنية "deepfake" على موقع انستجرام، فى مثال آخر يوضح كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى لإنشاء محتوى مزيف يمكن مشاركته بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تم نشر الفيديو، الذى تم رصد أولاً بواسطة موقع Vice، بواسطة حساب Instagrambill_posters_uk وتم إنشاؤه بواسطة الفنانين Bill Posters و Daniel Howe، جنبًا إلى جنب مع شركة الإعلانات Canny، إذ تم إنشاؤه كجزء من معرض يسمى "Specter" لمهرجان شيفيلد دوك، وهو مهرجان وثائقى فى المملكة المتحدة.

Advertisements

تم نشر الفيديو قبل أربعة أيام، وحظى بنحو 48 ألف مشاهدة، وفى حين أن الفيديو يحتوى بالتأكيد على بعض التلميحات التى تشير إلى أنه مزيف - مثل صوت زوكربيرج وطريقة تحرك فمه - إلا أنه يسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن تقنية ديب فيك، وهى تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

قدم متحدث باسم Instagram التعليق التالى عند الاتصال به من قبل Business Insider وقال: "سنتعامل مع هذه المعلومات بنفس الطريقة التى نتعامل بها مع جميع المعلومات المزيفة على انستجرام، إذا قام مدققو الحقائق التابعون باعتباره كاذب، وسنقوم بحذفه من توصيات انستجرام المختلفة مثل Explore وصفحات الهاشتاجات ".