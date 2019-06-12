شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق مركبة فضائية لاستكشاف كويكب معدنى بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ناسا لإرسال رحلة فضائية من أجل استكشاف الكويكب المعدنى Psyche وفك الألغاز المحيطة به، حيث يبدأ الفريق المختص بالمهمة فى إجراء الخطط والاختبارات الخاصة بالمركبة الفضائية المقرر إطلاقها فى أغسطس 2022.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، تحوم حول Psyche الكثير من التساؤلات بسبب طبيعته المعدنية التى يعتقد العلماء أنها تتكون من الحديد والنيكل وهذا نظراً لأن معظم الكويكبات الأخرى تتميز بطبيعة صخرية أو جليدية، ولهذا يرجح العلماء إمكانية أن يكون جزء من كوكب أخر بحجم المريخ ولكن فُقدت طبقته الخارجية بسبب الاصطدامات مع الكواكب الأخرى قبل مليارات السنين.

ومن المفترض أن تقوم المهمة بقياس المجال المغناطيسيى للكويكب والتقاط صور دقيقة للتمييز بين مكوناته المعدنية، كما سيتم إختبار أداة الاتصال الليزرية الجديدة المعروفة باسم Deep Space Optical Communications والتى تنقل البينات أسرع 10 مرات من المعدلات الطبيعية.

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ويأمل العلماء اكتشاف عمر الكويكب وإلقاء نظرة على النظام الشمسى المبكر، كما ستساهم البيانات المرسلة فى مساعدتهم على معرفة اللبنات الأساسية التى شكلت الكوكب.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة فى أغسطس 2022، ومن ثم طيرانها إلى المريخ فى 2023، وفى النهاية وصولها وجهتها فى 2026.