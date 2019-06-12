شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح خدمة جديدة للتبرع بالدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فيس بوك اليوم لإطلاق ميزة جديدة تمكن مستخدمى الولايات المتحدة الأمريكية على التبرع بالدم وإيجاد المراكز الطبية التى توفر هذه الخدمة.

وحسب موقع The verge الأمريكى، ستتمكن 5 ولايات أمريكية فقط من الحصول على إشعارات حملات طلب التبرع بالدم وهم شيكاغو ونيويورك ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وبالتيمور وواشنطن، بالإضافة إلى إعطاء أى شخص مقيم داخل الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على استخدام تلك الخدمة ولكن دون وصول إشعارات له، أما بقية البلاد فسيتعين عليها الانتظار بضعة أشهر حتى تصل إليهم الخدمة.

وتعمل تلك الميزة عن طريق طلب المستشفيات والمؤسسات الطبية التبرع بالدم، فيقوم فيس بوك بإرسال إشعارات للأشخاص الذين أشاروا برغبتهم فى التبرع بالدم.

وقدرت مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض أن هناك حوالى 17 مليون وحدة دم يتم نقلها سنوياً فى الولايات المتحدة، ولكن دائماً ما تحتاج المستشفيات والوحدات الصحية إلى إمدادات بسبب صلاحية الدم المحدودة.

وتقول Hema Budaraju أحد مسئولى فيس بوك، أنها لاحظت نقص الدم بكثرة تحديداً فى فصلى الشتاء والصيف، لذا تسعى بنوك الدم والمستشفيات إلى الاستعانة بالمؤسسات الإعلامية مثل التلفاز والراديو والبريد الإلكترونى لخدمتها، لذا سيكون الأمر سهل بعد استخدام فيس بوك بفضل إنتشاره بين 69% من البالغين فى أمريكا.

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ويعتبر اليوم هو الأول بالنسبة لهذه الميزة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك خدمة مماثلة منذ العام الماضى فى البرازيل وباكستان وبنجلاديش بعدما طالب 35 مليون شخص مساعدة أبناء بلدهم من خلال التبرع بالدم.

ويرى متخصصون أن مثل هذه الخدمة من الممكن أن تشكل خطر فى الهند، بحيث سيسهل على عملية التجارة، ولا تعتبر هذه مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تستطيع المؤسسات والمراكز الطبية فقط طلب التبرع بالدم مثل الهلال الأحمر ومركز نيويورك للدم.