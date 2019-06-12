شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الاعلان عن الخدمة..جولة داخل تاكسي "أوبر" الطائر لنقل الركاب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكدس الشوارع بالسيارات بكل أنواعها أزمة يواجهها العالم فى أغلب المدن والعواصم الكبرى، وهوما جعل بعض أصحاب شركات السيارات التي تقدم خدمة نقل الأشخاص بأجرعن طريق التكنولوجيا تنفيذ فكرة التاكسى الطائر، والذى يمكنه التحليق فى الهواء بانسيابية وسهولة.





وكشف شركة "اوبر" عن أول تاكسى طائر ستطلقه فى المستقبل، وعرض موقع "ديلى ميل" جولة داخل التاكسى الطائر، الذى يتوقع انتشاره للاستخدام بين الجماهير فى أقرب وقت ممكن عام 2023 بعد الاختبارات التى ستجرى العام المقبل.





وتم تصميم التاكسى الطائر ليحمل 4 ركاب، وهى خدمة جديدة طالب بها الكثيرين للتخلص من ازدحام الطريق، وأطلقت عليها الشركة اسم "Uber Air" ولم توضح تكلفة الرحلة حتى الآن، ولكن يتوقع خبراء الاقتصاد أنها ستكون أرخص من تكلفة رحلة الطائرة الهليكوبتر التقليدية.

وتم التخطيط لتكون أول جولة لتاكسى Uber Air فى دالاس بتكساس وكذلك فى لوس أنجلوس قبل طرحها فى مناطق إضافية فى المستقبل.

Advertisements

ومن الصور يتضح أن Uber Air من الداخل تشبه إلى حد كبير طائرة هليكوبتر تقليدية، إذ تم تصميم الجزء الداخلى من قبل شركة الفضاء الفرنسية Safran والتى تخلت فى تصميمها عن أشياء استثنائية مثل حاملات الأكواب والشاشات التفاعلية وأجهزة الشحن وجيوب المقاعد الخلفية، ومن المتوقع أن تنقل "اوبر إير" 4 ركاب معا بسرعة وسلاسة دون انقطاع، ومن المقدر أن تستغرق كل رحلة ما لا يزيد عن 20 دقيقة بداية من ركوب التاكسي حتى تصل إلى وجهتك.





تم دعم المقاعد بجلد فائق الأناقة مصمم خصيصا بحيث يمكن للمسافرين الحصول على راحة عالية الجودة، ويمكن طى الجزء الخلفى من الطائرة لوضع الحقائب بكافة الأحجام، ويتم تشغيل الإضاءة الزرقاء الكهربائية بمجرد اتخاذ قرار الإقلاع وتنتقل إلى البيضاء بمجرد الوصول إلى الجهة المحددة.