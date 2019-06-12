بالفيديو: رواد “ناسا” يستعدون لرحلة القمر من مختبرات تحت الماء!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يونيو 2019 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تتحضر وكالة “ناسا” لإطلاق برنامج تدريب جديد لرواد الفضاء الذين سيتجهون في الرحلات المستقبلية إلى القمر.

ويتضمن البرنامج إرسال الرواد إلى مختبر يقع في مياه المحيط الأطلسي، تابع لجامعة فلوريدا، ليتدربوا هناك على التواجد في بيئة معزولة، والنوم والحركة في بيئة قريبة للبيئة التي سيتواجدون فيها في المختبرات التي ستبنى على القمر مستقبلا.

كما سيتدرب الرواد في إطار هذا البرنامج على استخدام تقنيات الواقع المعزز، والتواجد في ظروف انعدام الجاذبية، وسيختبرون قدرات أجسادهم على تحمل فروقات الضغط التي سيتعرضون لها أثناء تواجدهم بعيدا عن الأرض.

وسينضم رواد الفضاء إلى طاقم غطس دولي في مختبر تحت سطح المحيط الأطلنطي خلال هذا الصيف لإعدادهم لبيئة الفضاء القاسية بالإضافة إلى التعامل مع سطحي القمر والمريخ.

سيجمع الفريق المكون من رواد الفضاء والغواصين بيانات حول النوم وتركيب الجسم وسيستخدم الفريق تقنية الواقع المعزز للتنقل خلال وجوده في المختبر الذي يسمى أكواريوس ويوجد على عمق 19 مترًا تحت سطح المحيط الأطلنطي ويبعد 9.6 كيلومترات عن ساحل جزيرة كي لارجو بالقرب من فلوريدا.

وتعد قاعدة أكواريوس ريف المنشأة البحثية الدائمة الوحيدة في العالم تحت سطح الماء. وتَسع لستة باحثين وتديرها جامعة فلوريدا الدولية، وتستخدمها أيضًا ناسا والقوات البحرية الأمريكية.

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وقال بيل تود، مدير مشروع إن إي إي إم أو، في بيانٍ صحافي «سنعرف أوجه التشابه بين استكشاف الفضاء الداخلي والخارجي خلال هذه المهمة تحت سطح الماء. وسيجري الفريق مجموعة من التجارب والأبحاث المرتبطة بالسفر إلى الفضاء لفترات طويلة.»

وضعت ناسا جدولًا زمنيًا دقيقًا لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر مجددًا بحلول العام 2024. لكن مشكلات التمويل قد تعصف بهذه الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن “ناسا” تقوم دوريا ومنذ سنوات بإجراء برامج مشابهة، وتدرب روادها في مختبرات تحت الماء في مقرها في هيوستن الأمريكية.

المصدر: وكالات