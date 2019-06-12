تكنولوجيا: Essential تستعد لإصدار إعلان هام خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صرح Andy Rubin مؤسس شركة Essential في تغريدة على تويتر مؤخراً، على أن الشركة لديها خطط لإصدار إعلان في المستقبل القريب عبر Droid Life.

يبدو أن شركة Essential سيكون لديها إعلان هام خلال الفترة القادمة، حيث أكد Andy Rubin مؤسس الشركة على خطط الشركة القادمة في تغريدة على تويتر.

وتشير التوقعات إلى أهمية إعلان Essential المرتقب نظراً لنشر خبر هذا الإعلان المرتقب عبر مؤسس الشركة، نظراً لحالة العزلة التي مر بها Andy Rubin منذ العام الماضي.

وقد قدم Andy Rubin التصريحات ذاتها خلال شهر أبريل الماضي، حيث أشارت تسريبات داخلية إلى خطط Essential للإعلان عن منتج هام في المستقبل.

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وتستبعد التوقعات خطط إطلاق هاتف Essential Phone 2 الآن، نظراً لما واجهته الشركة من صعوبات مع هاتفها الأول Essential Phone، إلا أن الشركة تحرص على دفع التحديثات للإصدار الأول كما يحصل الهاتف بالفعل على تقييم إيجابي، أيضاً حصل الهاتف على الإصدار التجريبي من Android Q بعد إطلاق الإصدار على Pixel بساعات قليلة.

في النهاية لا يمكن التأكيد على خطط Essential القادمة للإعلان المقرر إصداره لاحقاً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل مع موعد محدد لإصدار هذا الإعلان.

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