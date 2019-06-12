تكنولوجيا: سامسونج تقدم شاشة Space بتصميم يدعم التحكم الكامل في مساحة العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة سامسونج المستخدمين بشاشة جديدة تأتي بحجم 32 إنش وتعرف بشاشة Space، حيث تقدم من خلال هذه الشاشة رؤية جديدة للتحكم في مساحة العمل، وتنطلق الشاشة الجديدة بسعر 499 دولار.

يمكنك الآن أن تتحكم في مساحة العمل المحيطة بك على سطح المكتب من خلال شاشة سامسونج الجديدة Space حيث تنطلق الشاشة بحجم 32 إنش، مع تصميم قابل للتعديل وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم في المسافة الفاصلة بين المستخدم والشاشة، لتدعم إختيار الشاشة الكبيرة لأجهزة الحاسب المكتبي، دون أن تشغل مساحة كبيرة.

وترتكز شاشة Space على حامل للتثبيت على سطح المكتب، يدعم التحكم في إرتفاع الشاشة والمسافة التي تفصل المستخدم عن الشاشة، وهو تصميم يحاكي إلى حد ما تصميم ذراع تثبيت الشاشة الذي قدم في متجر أمازون، والذي يدعم التحكم في إرتفاع الشاشة وتحريكها بعيداً.

وتختلف شاشة Space التي تأتي بذراع التحكم في الإرتفاع مثبت في الشاشة مسبقاً، لذا يختفي الجزء الخلفي من الشاشة دون أن يؤثر على العرض أو يشغل مساحة أكبر في مساحة العمل، حيث يوفر هذا التصميم مساحة تصل إلى 40% مقارنة بالشاشات التقليدية.

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ويأتي ذراع التحكم بتوجيه الشاشة بقنوات للكابل، كما تأتي الشاشة بتصميم مميز لكابل HDMI وكابل الطاقة ليعمل على دعم المستخدم بتصميم أقل فوضى عند إتصال الأسلاك، من جانب أخر لا تدعم هذه الذراع تدوير الشاشة، كما تستخدم نظام VESA التقليدي.

وتتميز شاشة Space بحجم 32 إنش مع تصميم بإطارات نحيفة جداً وجودة عرض 4K، وهي شاشة VA تدعم سطوع 250 nit، كما تدعم الشاشة تغطية SRGB spectrum بنسبة 100%، وتدعم أيضاً ألوان Adobe RGB بنسبة 85%، وتأتي بإستجابة سريعة 4ms، مع معدل تحديث 60Hz، لذا لا تعد إختيار مثالي في الألعاب.

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