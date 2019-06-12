جهاز Project Scarlett القادم من مايكروسوفت سيكون قادرًا على تشغيل ألعاب Xbox One

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة مايكروسوفت بإضافة عناوين جديدة إلى كتالوج الألعاب القديمة المتوافقة مع إصدارات Xbox الأحدث. بعد إضافة أكثر من 600 لعبة Xbox و Xbox 360 إلى القائمة، يركز الفريق الآن على الجيل المقبل من Xbox والمعروف حاليًا بالإسم الرمزي Project Scarlett.

يقول جايسون رونالد، مدير الشراكات في قسم Xbox داخل شركة مايكروسوفت : ” لقد قمنا الآن بتحويل تركيزنا للمساعدة في جعل الألعاب التي تحب لعبها على Xbox One متوافقة مع أجهزة Xbox المستقبلية “، وأضاف : ” بعد هذا الأسبوع، ليست لدينا أي خطط لإضافة ألعاب Xbox و Xbox 360 إضافية إلى الكتالوج على Xbox One “.

تلتزم شركة مايكروسوفت الآن بتشغيل جميع ألعاب Xbox One على جهازها القادم المعروف كما قلنا سابقًا بالإسم الرمزي Project Scarlett، إلى جانب ألعاب من جميع الأجيال الأربعة من Xbox. على الرغم من أن كتالوج الألعاب القديمة قد يكون إنتهى، فإن مايكروسوفت تضيف الكثير من الألعاب لأنها تتجه نحو تعزيز التوافق على جهاز Project Scarlett.

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